Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

AA

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 22 Haziran ile 15 Eylül arasında kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen 366 kişiye idari para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 1 Haziran ile 15 Eylül arasında kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan iş yeri denetimlerinde kurallara uymayan 59 işletmeye ise idari para cezası uygulandığı ifade edildi.