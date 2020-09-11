Erzincan'da Kovid-19 kapsamında yasaklanan kına gecesini düzenleyen kişiye ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, Günebakan köyünde yaşayan S.K'nin yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine söz konusu adrese giden jandarma ekipleri, eğlenceyi sonlandırarak Kovid-19 tedbirlerine uymayan S.K'ye Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince 900 lira ceza kesti.

S.K hakkında ayrıca adli işlem de yapıldı.