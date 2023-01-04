Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı

Erzincan'da polis ekipleri, asayiş denetimlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan 35 kişiyi yakaladı

Giriş: 04.01.2023 - 01:26 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından aranması bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında polisler, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi, "yağma" suçundan 20 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında aranmaları olan 5 kişiyi, "hırsızlık" suçundan 22 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında aranmaları olan 6 kişi ile diğer suçlardan 3 yıl 4 ay ile 3 gün arasında aranan 23 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan 35 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Geri dönüşüm tesisindeki yangın korkuttu
Geri dönüşüm tesisindeki yangın korkuttu
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da 63 şüpheli ile 56 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
İki aracın çarptığı iki kadın öldü
İki aracın çarptığı iki kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.