Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu 'Soğuk Sular'da alıyor

        Erzincan'da kavurucu sıcaklardan bunalanlar soluğu 'Soğuk Sular'da alıyor

        Erzincan'da özellikle son günlerde etkisini arttıran sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Kemah ilçesindeki Soğuk Sular Mesire Alanı'nda vakit geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Munzur Dağları eteklerindeki 40 farklı gözeden çıkan ve Kırk Gözeler diye de adlandırılan Soğuk Sular bölgesi, kent merkezine 40, Kemah'a ise 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

        • 2

          Buz gibi akan şelaleleri, dereleri ve doğasıyla ilgi çeken mesire alanı, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

        • 3

          Yürüyüş yolları, piknik ve dinlenme alanlarının bulunduğu bölgeye gelenler, yeşil bitki örtüsü arasında akan soğuk su çevresinde çocuklarıyla zaman geçiriyor.

        • 4

          "TÜM ERZİNCANLILAR GİBİ BİZ DE SERİNLEMEK İÇİN SOĞUK SULAR'DAYIZ"

          Ziyaretçilerden Murat Çaka, Kemah'ın kentin turizm anlamında en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

        • 5

          Bölgede güzel bir piknik alanı olduğunu ifade eden Çaka, "Biz de tüm Erzincanlılar gibi bu sıcak yaz gününde Soğuk Sular'dayız. Ailece gelip serinleyerek pikniğimizi yapıyoruz. Çok güzel bir tabiatı var. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

        • 6

          Ziyaretçilerden Zeynep Şavkın ise serinlemek için bölgeyi tercih ettiklerini anlatarak, "Burada kentin bunaltıcı sıcaklarından uzaklaşıp serinleyebiliyoruz. Herkesin görmesini, gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

        • 7

          "AKAN SUYUN SOĞUK ESİNTİSİ KLİMA GİBİ SERİNLETİYOR"

          Mehmet Birgün de son günlerde aşırı sıcakların insanları bunalttığına işaret etti.

        • 8

          Bölgeye geldiklerinde adeta nefes aldıklarını söyleyen Birgün, "Her tarafta herkes yanıyor. Biz de serinlemek için soğuk sulara geldik.

        • 9

          İnsanlar buraya gelince nefes alabiliyor ve serinliyor. Adı üstünde Soğuk Sular. Akan suyun soğuk esintisi klima gibi serinletiyor" ifadelerini kullandı.

        • 10

          Ercüment Ertekin de havaların çok sıcak olması sebebiyle bölgeye serinlemeye geldiklerini belirtti.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa