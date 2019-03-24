Merkez Yoğurtlu Beldesi Sancak Mahallesi'nde ikamet eden A.Y (37) ile kardeşi H.Y (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Evin dışına taşan tartışmada, H.Y'nin elindeki tüfekle havaya ateş açması üzerine kardeşi A.Y ile arbede yaşandı. Tartışmayı gören ağabey Yunus Y (48) ise iki kardeşi ayırarak tüfeği aldı.

Tüfekle eve dönen Yunus Y, kardeşler arasında yaşanan kavgaya sinirlendi. Yere attığı silahın ateş alması sonucu Yunus Y. kolundan ve göğsünden yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yunus Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yunus Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. AA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma sürüyor.