Erzincan'da karantina günlerine sazlı sözlü veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan'dan getirilen 173 kişinin Erzincan'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sosyal mesafeyi gözeten görevliler eşliğinde otobüslere bindirilip yaşadıkları kentlere gönderildi.
Kentten ayrılan 173 kişiye Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu ile görevliler 173 sarı çam ve Erzincan'a özgü ceviz fidanı armağan etti.
Volkan Burak Mumcu gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Nisan'da Suudi Arabistan'dan Erzincan'a gelen 173 Türk vatandaşını en iyi şekilde misafir ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Kardeşlerimiz burada çocukları ile misafir oldular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı burada geçirdiler. Vatandaşlarımızı memleketleri Hatay, Adana, Trabzon gibi çeşitli illere gönderiyoruz. Biz elimizden geldiğince onları misafir etmeye çalıştık. Oldukça memnun kaldıklarını söylediler." dedi.
Renkli görüntülere sahne olan uğurlamada, vatandaşlardan Ahmet Ağgün, yurttan ayrılırken saz çalıp türkü söyleyerek veda etti.
Ağgün, "Karantina günleri çok güzeldi. Her şey mükemmeldi devletimize ve burada hizmet veren herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Yurttaki odalarda dağıtılan seccadeyi, çocuklarına, torunlarına yaşadıklarını anlatmak için anı amacıyla aldığını söyleyen İzzettin Akkar, şunları söyledi:
"Namazlığı gelecek nesillerimize, torunlarımıza, bunu anlatmak için ve Erzincan'dan hatıra olması amacıyla aldım. Bu seccadeyi devletimizin yardımını her zaman anımsamak için aldım, görevlilere de söyleyip parasını vermek istedim ama almadılar. Çok teşekkür ederiz, çok memnun kaldık, hizmetler en iyi şekilde yapıldı. Görevliler en iyi şekilde görevlerini yaptı."
Şahap Çam ise, "Devletimizin başındaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Burada gördüğümüz ilgi çok güzel, memleketimize gidiyoruz sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.
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