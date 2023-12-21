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        Haberler Gündem Erzincan'da kamyonete çarpan otomobildeki sürücü öldü - Güncel haberler

        Erzincan'da kamyonete çarpan otomobildeki sürücü öldü

        Erzincan'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 23:45 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:45
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        Kamyonete çarpan otomobildeki sürücü öldü
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        Adil K’nin (67) kullandığı otomobilin, İnönü Mahallesi Mengüceli Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde inceleme yapan ekipler, Adil K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Adil K'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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