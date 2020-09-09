Erzincan'da kamu binalarına HES koduyla girilebilecek

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınını önlenmesi amacıyla bazı ek kararlar aldı.

Bu kapsamda, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel tarafından HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin girişlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.

İl genelinde yapılacak bu uygulama yarın başlayacak.