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Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Giriş: 31.05.2023 - 02:00 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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AA

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gökhan K'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolundaki Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında Yunus K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile H.C, Y.A, T.Ö, V.K ve F.K'yi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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