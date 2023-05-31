Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AA

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gökhan K'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Erzurum karayolundaki Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında Yunus K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile H.C, Y.A, T.Ö, V.K ve F.K'yi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.