Erzincan'da hava ulaşımına rüzgar engeli

Türk Hava Yollarının (THY) TK 7224 sefer sayılı yolcu uçağı, İstanbul-Erzincan seferi için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.35'de havalandı. Erzincan semalarına gelen uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Erzincan Havalimanı'na iniş mümkün olmayınca, uçak kule tarafından Trabzon'a yönlendirildi.

Trabzon Havalimanı'na iniş yapan uçağın burada yakıt ikmali yapacağı ve rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından Erzincan Havalimanı'na hareket edeceği öğrenildi.