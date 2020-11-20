Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şaban Karagöl'ün kullandığı 16 AGM 186 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkisindeki Karayolları Bakımevi yakınlarında, Murad Ekmen idaresindeki 06 BUA 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ramazan Karagöl, Zeki ve Medine Şenkaya yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Murad Ekmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.