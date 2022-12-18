Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Erzincan'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Erzincan'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, biri kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Giriş: 18.12.2022 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
AA

Erzincan'da, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Recep Ç.'nin kullandığı kamyonet, İliç-Kemaliye kara yolu Baraj mevkisinde, Fatih K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, Funda B. olay yeri, otomobil sürücüsü Fatih K. ise kaldırıldığı İliç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki S.K, İ.K, S.Ş, Y.Ş, E.K. ve S.Ç, ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Babasını öldüren genç kız, adli kontrolle serbest
Babasını öldüren genç kız, adli kontrolle serbest
Bazı feribot seferleri iptal edildi
Bazı feribot seferleri iptal edildi
Ölümlü kazada TIR şoförüne 20 günlük ev hapsi
Ölümlü kazada TIR şoförüne 20 günlük ev hapsi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.