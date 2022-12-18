Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Erzincan'da, kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Recep Ç.'nin kullandığı kamyonet, İliç-Kemaliye kara yolu Baraj mevkisinde, Fatih K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, Funda B. olay yeri, otomobil sürücüsü Fatih K. ise kaldırıldığı İliç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki S.K, İ.K, S.Ş, Y.Ş, E.K. ve S.Ç, ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.