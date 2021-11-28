Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gittiği öğrenildi.
Kaza yerine gelerek inceleme yapan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, gazetecilere, "Kaza saat 05.56 sıralarında yaşandı. Otobüs İzmir'den geliyordu. Otobüste yedek şoför ve muavinle 24 kişi bulunuyordu. Bir ağır yaralımız var." dedi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kaykaç, "Yaralıların tamamını hastanelerimize sevk ettik. 5'ini Erzincan kent merkezindeki hastanemize gönderdik, 17'si Refahiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi oluyor. İnşallah ağır yaralımızdan da hayırlı haber alırız." ifadesini kullandı.
Otobüsteki yolcuların eşyaları polis ve jandarma ekiplerince toplanarak muhafaza altına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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