Erzincan'da devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazanın etkisiyle araçtan fırlayarak tırın altında kalan sürücü Boztemur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Arama kurtarma ekiplerinin vinç yardımıyla yaptığı çalışma sonrası tırın altından çıkarılan Boztemur’un cansız bedeni, Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.