Erzincan'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Ekiplerce yapılan kontrolde Gül'ün öldüğü belirlendi.

Gül'ün cesedi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve tulum giyen cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polislerin incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ön incelemede Gül'ün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.