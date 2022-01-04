Geçtiğimiz 17 Aralık'ta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde tedavi altına alınan B.Ş., 17 gün sonra hayatını kaybetti.

B.Ş'nin cenazesi Mengücek Gazi Eğitim Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Erzincan’da son bir ay içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.