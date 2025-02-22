Haftada bir gün buluşarak aynı zamanda sosyalleştiklerini ifade eden Terzioğlu, şöyle konuştu: "Burada köyün problemlerini de tartışıyoruz. Yine tarımla uğraşan ve bu konuda tecrübeli olan ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız bilgilerini paylaşıyor, ayrıca fasıl yapıyoruz ve bununla beraber arkadaşlıklarımız da gelişiyor. Hem geleneksel oyunlarımızı, töremizi yaşatmaya çalışıyoruz hem de arkadaşlıklar burada pekişiyor. Yine gençlerimizi bir araya getirerek yöremize ait halk oyunlarını çalışıyoruz. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Biz yaşlandık ama inşallah bundan sonra arkadaşlarımız da bu geleneği devam ettirir."