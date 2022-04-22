7 kişilik aile, yedikleri gıdadan zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Taştan ailesi, iftarın ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.

Rahatsızlanan aile fertleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti.

AA'nın haberine göre; yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 5'i çocuk 7 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.