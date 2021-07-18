Erzincan'da 7 Afgan göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında taksilere yönelik çalışma başlattı.

Doğu illerinden batı illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen 2 takside, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 7 kişinin bulunduğu belirlendi.

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen 2 zanlı ise gözaltına alındı.

Kimlik tespitlerinin ardından kentte bulunan bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.