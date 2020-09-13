GÜNCELLEME - Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldığı belirtildi.
Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının yasaklandığına yer verilen açıklamada, bu kişilerin pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokal girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.
Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılarak durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği vurgulandı.
Açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı.
- "Kovid-19 ile mücadelede tüm kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaktayız"
Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede tüm tedbirlerin dikkatle alındığını belirterek "Erzincan'da koronavirüsle mücadelede tüm kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaktayız. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bazı kararlar aldık. Bu kararlar büyüklerimizi Kovid-19 tehlikesine karşı koruma amaçlıdır. Erzincan'da birlik ve beraberlikle verilecek bu mücadele ile koronavirüs salgının üstesinden geleceğimize inancım tam. Benin özellikle vatandaşlarımdan istirhamım maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak suretle dikkat etmeleridir." diye konuştu.
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