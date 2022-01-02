2'si çocuk 6 kişi sobadan zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 401 Sokak'ta yaşayan 6 İran uyruklu sobadan sızan gazdan zehirlendi.

112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi.