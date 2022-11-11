Erzincan'da deprem

Merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi Konarlı köyünde, saat 20.02'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."