Erzincan'da 27 gündür kayıp kuyumcuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA

Kemaliye ilçesinde kuyumculuk yapan ve 27 gündür haber alınamayan İsmail Sezgin'in kaybolmasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, şüpheli M.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kemaliye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kemaliye ilçesinde kuyumculuk yapan İsmail Sezgin, 25 Kasım'da ilçe merkezine gitmek için ikamet ettiği Adak köyünden aracıyla ayrılmış ve otomobili Malatya-Kemaliye kara yolu Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü yakınlarında yakılmış halde bulunmuştu.

Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Karasu Nehri'nde balık adam ve köpeklerle yaptıkları aramada da Sezgin'e ait ize ulaşamamıştı.