Erzincan'da 23 kilo eroin ele geçirildi: 3 tutuklama

AA

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolunda polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar esnasında şüphe üzerine durdurulan H.K. idaresindeki kamyonun dorse kısmında narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile arama yapıldı. AA'nın haberine göre; köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 46 paket halindeki 23 kilo 767 gram eroin maddesi ele geçirildi, H.K. gözaltına alındı. Ekipler, sürdürdükleri çalışmalarda suça karıştığı belirlenen A.Y'yi Tokat'ta, S.A'yı İstanbul'da yakaladı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Tokat'taki şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı düşünülen ve üzerinde eroin kalıntıları bulan 1 pres makinası ele geçirildi. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan H.K, A.Y. ve S.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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