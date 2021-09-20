Erzincan'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde başlattıkları çalışmalarda 3 ayrı otomobili durdurdu.

Van'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 9'u çocuk 16 Afganistan uyruklu bulundu.

Aynı araçlarda düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.A, E.Ö, İ.Ö. ve N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.