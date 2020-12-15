ERZİNCAN - Cinayet soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Ercan Alkan'ın (61) Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde 11 Aralık'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından göz altına alınan Ç.A'nın (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Ç.A. (38),savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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