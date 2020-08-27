Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent ve 3 yardımcısının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Rektör Levent ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Levent ve yardımcıları Ekinci, Ertugay ile Başıbüyük'ün sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandığı öğrenildi.