Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hasadı yapılan yörenin tescilli ürünlerinden Cimin üzümündeki rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.
İlçenin bağlarında 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen ve yılda yaklaşık 7 bin ton verim elde edilen Cimin üzümünün hasadı devam ediyor.
Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.
Kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümü, dönem dönem bazı Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Bağlarda yoğun mesai yaparak salkım salkım üzümleri kasalara dolduran üreticiler, bu sezon kaliteli ve verimli ürün almanın sevincini yaşıyor.
Üzümlü Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Karakelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadı devam eden Cimin üzümünde rekoltenin yüksek olduğunu fakat fiyatların üreticiyi memnun etmediğini söyledi.
"Çiftçimizin yüzü gülüyor"
Ağustos ayının sonunda başlayan hasadın kasım ayına kadar devam etmesini beklediklerini anlatan Karakelle, şöyle konuştu:
"Cimin üzümü Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen nadir ürünlerden biridir. Kabuğunun ince olması, kendine has üzerinde buğu olması ve tadının mayhoş olması başlıca özelliklerindendir. Bu nedenle şeker hastaları da sıkıntısız tüketebiliyorlar. Yağış olursa üzümde çürüme meydana geliyor. Bu yıl yağış olmadığından dolayı ürünümüzün durumu iyi ve çiftçimizin yüzü gülüyor. Yalnız fiyatların 2,5 liraya kadar düşmesi üreticiye biraz sıkıntı oldu."
Karakelle, Cimin üzümünün ağırlıklı sofralık olarak tüketildiğini, yörede üzümden saruç ve pekmez de yapıldığını anlattı.
Bu yıl da 7 bin ton üretim hedeflediklerini aktaran Karakelle, "Üzümümüz dönem dönem ihraç da edildi. Yalnız raf ömrünün kısa olmasından dolayı ihracata gitmiyor, Türkiye içerisinde tüketiliyor." dedi.
Üzüm üreticisi Murat Akdağ da bu yıl fiyatlardan memnun olmadıklarını vurgulayarak, "Cimin üzümünün hasadına ağustosun 20'sinden itibaren başladık. Şu anda eylülün ortasındayız ve hasadın zirvesindeyiz. Üzümümüz geçen seneye göre daha kaliteli ve daha verimli, yalnız fiyatların düşüşe geçmesinden dolayı mustaribiz. Üretici olarak verimden istediğimizi aldık yalnız fiyatlardan alamadık." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!