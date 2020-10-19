Erzincan 2. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Valilik, Belediye, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA),Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ve 23 Ekim'e kadar sürecek festivalin açılışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.Törende konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentin tanıtımı ve sanata destek açısından festivallerin önemli olduğunu anlattı.
Erzincan'da bu festivalin ikincisini düzenlediklerini hatırlatan Makas, şunları kaydetti:
"Bahtsızlığımız pandeminin olduğu dönemde 2. festivalimizi düzenliyoruz. Burada Kültür Bakanlığımızın desteği ve valiliğimizin himayesi söz konusu. Milli ve manevi kimliğimizi öne çıkaran filmlerle gençliğimiz silkelendi ve kendine geldi. Bugün bunu devletimizin TRT'de olan çalışmaları ile görebiliyoruz. Ecdada küskün bir nesilden ecdadı ile barışık, ecdadı ile cihan şuuru oluşturmuş bir devlet olmak adına yürüyen bir nesil oluşturmaya başladık. Burada ilk gösteriyi pandemi ile mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına yapmak istedik. "
Konuşmaların ardından Makas ve katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Gezen Sinema Tırı'nda ilk kısa film gösterimini Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları ile izledi.
Festivalde, toplam 338 başvuru içerisinden 4'ü İran, 1'i Kırgızistan, 19'u da yerli çalışmalardan oluşan 24 kısa film ön elemeyi geçerek finale kaldı. Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerindeki filmler farklı gruplardan izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bu kapsamda eğitim çalışanları, güvenlik görevlileri ve çocuklara da filmleri gösterimleri gerçekleştirilecek.
Festivalin açılışına Makas'ın yanı sıra AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ile kamu kurum müdürleri ve sağlık personeli katıldı.
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