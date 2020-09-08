Hatay’ın Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

10 Ekim 1979 yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde dünyaya gelen 28 Şubat 2005’te Kahramanmaraş'ta Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Demirci bir çok ilçede kaymakam vekilliğinin ardından sırasıyla Konya'nın Akören, Van'ın Çatak, Mardin'in Derik ve Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakam olarak görev yapmasının ardından 16 Aralık 2016 tarihinden itibaren de Erzin Kaymakamı olarak görev yapıyordu.

GAZİPAŞA KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk görevinden alındı.

Antalya Valiliğince dün sabah görevden alınan Öztürk’ün yerine Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak’ın vekalet edeceği açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliğinin resmi internet sitelerinden Öztürk’e ait bilgiler kaldırıldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Öztürk, 2008-2010 tarihleri arasında Antalya- Gündoğmuş’ta, 2010-2012 tarihleri arasında Sivas- Altınyayla’da, 2012-2013 tarihleri arasında Şırnak-Uludere’de, 2013-2016 tarihleri arasında Aydın- Burhankent’te, 2016-2019 tarihleri arasında Van-İpekyolu’nda Kaymakamlık ve Belediye Kayyumu görevlerini yapmıştı.