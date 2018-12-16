Erzgebirge Aue: 2 - Darmstadt 98: 2

Erzgebirge Aue ile Darmstadt 98 Almanya 2. Bundesliga mücadelesinde karşılaştı.Erzgebirge Aue takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Martin Mannel, Fabian Kalig, Steve Breitkreuz, Calogero Rizzuto, Malcolm Cacutalua, Clemens Fandrich, Jan Hochscheidt, Philipp Riese, Robert Herrmann, Florian Krüger, Pascal TestroetDarmstadt 98 ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Heuer Fernandes, Joevin Jones, Aytaç Sulu, Sandro Sirigu, Immanuel Höhn, Fabian Holland, Tobias Kempe, Marcel Heller, Yannick Stark, Johannes Wurtz, Serdar DursunMaçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk 45 dakikada Darmstadt 98 futbolcusu Yannick Stark ile Erzgebirge Aue futbolcusu Philipp Riese sarı kart gördü. Dakika 50 olduğunda Pascal Testroet, Erzgebirge Aue adına ilk golü attı.64. dakikaya gelindiğinde Erzgebirge Aue, Pascal Testroet ile gol buldu: 2-0.Dakika 77 olduğunda Immanuel Höhn, Darmstadt 98 adına ilk golü attı.78. dakikada Darmstadt 98 oyuncusu Marvin Mehlem maçı 2-2 yapan golü attı.İkinci 45 dakikada Darmstadt 98 futbolcuları Aytaç Sulu, Serdar Dursun ile Erzgebirge Aue futbolcuları Malcolm Cacutalua, Martin Mannel, Fabian Kalig, Dennis Kempe sarı kart gördü.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Darmstadt 98 takımında Yannick Stark oyundan çıkarken Slobodan Medojevic mücadeleye dahil oldu Maçın 2. yarısında Erzgebirge Aue takımında Robert Herrmann, Jan Hochscheidt, Philipp Riese oyundan çıkarken Dennis Kempe, Dmitri Nazarov, Christian Tiffert mücadeleye dahil oldu, Darmstadt 98 takımında ise Marvin Mehlem ve Felix Platte girdi, Johannes Wurtz ve Marcel Heller çıktı. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2 tamamlandı.440 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 2.90 oran kazandı.Erzgebirge Aue takımının son 5 maçlık performansı: 2 beraberlik, 3 yenilgi. Konuk Darmstadt 98 ise bu süreçte 3 kez kazandı, 2 beraberlik aldı.