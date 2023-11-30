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        Haberler Gündem Güncel Erzan soruşturmasında GPS cihazı inceleniyor! - Güncel haberler

        Erzan soruşturmasında GPS cihazı inceleniyor!

        Ünlü isimlerin dolandırıldığı dosyada müşteki olarak ifadesi alınan ve soruşturması iddianameye konulmayan Semih Kaya'nın yer aldığı farklı soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, gündeme gelen Semih Kaya'nın taşıdığı bavula takılan GPS cihazının getirilmesini istedi. Seçil Erzan'dan ilk şikayetçi olan Atilla Baltaş'ın avukatı Ümit Karadağ adliyeye giderek çok konuşulan o GPS cihazını savcılığa teslim etti. O GPS cihazının kayıtları incelenecek

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 30.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:11
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        Erzan soruşturmasında GPS cihazı inceleniyor!
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        Fernando Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi ünlü isimlerin dolandırıldığı dosyanın yargılanmasının ardından, farklı bir soruşturma daha açıldığı ortaya çıkmıştı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Seçil Erzan’ın gerçekleştirdiği iddia edilen milyon dolarlık dolandırıcılık olayının iddianamesi açıklandığında, şikayetçi olan bazı isimlerin iddianamenin soruşturmasında yer almadığı görüldü. Bunların arasında iş insanı Atilla Baltaş, eski ünlü sporculardan Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir gibi isimlerin yer aldığı 11 kişi hakkında başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

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        GPS KAYITLARI İNCELENECEK

        Soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, gündeme gelen Semih Kaya’nın taşıdığı para dolu bavulda takılı bulunan GPS cihazının savcılığa getirilip teslim edilmesini istedi. Semih Kaya’daki para dolu bavulun sahibi olan ve GPS cihazını taktığı ortaya çıkan iş insanı Atilla Baltaş’ın avukatı Ümit Karadağ, savcılığın istediği GPS cihazını adliyeye giderek soruşturmayı yürüten savcılığa teslim etti.

        DİLEKÇEDE DETAYLAR ANLATILDI

        Bir şikayet dilekçesiyle sunulan GPS cihazı incelenmek için işleme alınırken verilen dilekçede, Avukat Karadağ, müvekkili Atilla Baltaş’ın bavula neden GPS taktığını açıklamasında yer verdi. Yapılan açıklamada, “7 Kasım 2022 günü müvekkile ait içerisinde 7 bin dolar, 5 bin TL ile bankaya ait çeklerin bulunduğu çanta Bakırköy’de çalınmıştır. Bu nedenle araç veya işyerlerinde unutulmuş olduğu ihtimali üzerine aranmış ancak bulanamamıştır. Bu nedenle müvekkilim iş insanı olması ve yaptığı işlerin niteliği gereği toplanan paraları bankaya veya ödeme olarak ilgili yerlere para çantaları ile taşınmaktadır. Telafisi zor mağduriyetler yaşanmaması anlamında para çantasına GPS cihazı takılması kararlaştırılmış ve rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bahse konu olayda özel veya banka müdüresi için alınan bir tedbir değildir.” dedi.

        GPS CİHAZI OLAYI NEYDİ?

        Seçil Erzan’dan içinde para dolu bavul alan Semih Kaya, Bodrum’a giderken, bavulda GPS cihazı olduğunu fark etti. Semih Kaya, durumu Seçil Erzan’la paylaşınca, bavulun Semih Kaya’dan önce özel fon adı altında para getiren iş insanı Atilla Baltaş’a ait olduğu ortaya çıktı. Bu olaydan sonra dolandırıldığını düşünen Atilla Baltaş avukatı aracılığı ile 7 nisan 2023’de Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Seçil Erzan’a ödediği paraları alamadığını belirten Baltaş, Semih Kaya ile ilgili yaşanan GPS’li bavul olayına da yer verdi.

        SEÇİL MÜDÜR 'ÇANTA SENDE KALSIN' DEMİŞ

        Soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade veren Semih Kaya, Seçil Erzan tarafından aldığı çantadan GPS çıkması olayını ise şöyle anlattı: "Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Seçil müdür, bana bu parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında 15 Kasım'da teslim etmişti. Akabinde ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan'a vermek istedim. Parayı yatırırken vezneye de o çantayla gitmiştim. Fakat Seçil müdür, 'Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Akabinde 16 Kasım günü aracımla Bodrum'a gitmek için havalimanına doğru yola çıktım. Aracı havalimanına park ettim. Aynı gün geri dönüp aracıma bindiğimde seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini kontrol ettiğimde bir GPS cihazı gördüm. Google'dan seri numarasını girdiğimde telefonun son dört rakamını öğrendim. Akabinde Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum. Çünkü beni takip ettiklerini düşündüm."

        "ATİLLA SAF TEMİZ ÇOCUK"

        “Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Atilla Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana daha önce aracından çantasının çalındığını ve içinde para olduğunu, bu sebeple tekrar çalınmasından endişe edip çantaya GPS cihazı koyduğunu ve bu cihazın kendisine ait olduğunu söyledi. Ben de beyanlarına itibar ederek GPS cihazı bulunan çantayı Atilla Baltaş'a teslim ettim. Bu olay sebebiyle sadece Seçil Erzan'dan şikayetçiyim."

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        #son dakika
        #Seçil Erzan
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