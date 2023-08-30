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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Eryaman Stadı, TFF yetkililerinden ikinci kez onay aldı - Fenerbahçe Haberleri

        Eryaman Stadı, TFF yetkililerinden ikinci kez onay aldı

        TFF yetkilileri, Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini bugün tekrar kontrol etti ve müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:14
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        Eryaman Stadı zeminine ikinci onay!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, dün yapılan incelemelerin ardından bugün tekrar kontrol etti.

        MKE Ankaragücü Kulübünden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

        Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

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