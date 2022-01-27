Eruh-Şırnak karayolunda ulaşıma kar engeli

Eruh-Şırnak karayolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle Siirt-Şırnak karayolunun Eruh-Şırnak bölümü ulaşıma kapandı. Bölgede bulunan Karayolları 94 Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yol ulaşıma yeniden açılacak.

Siirt-Şırnak karayolunu kullanan 3 araçtaki 4 kişi, Eruh ilçesi Birini Tepesi mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

AA'nın haberine göre; bölgeye sevk edilen Karayolları 94 Siirt Şube Şefliği ekipleri, yoğun çalışmanın ardından araçları kurtardı. Vatandaşlar, Eruh ilçe merkezine getirildi.