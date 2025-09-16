İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni olayının üzerinden 135 yıl geçtiğini belirtti. Karaküçük, 1890 yılında Japonya'ya bir dostluk seferi için gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda uğradığı elim bir deniz kazasında 500'den fazla kahramanının şehit olduğunu ifade ederek "Bu hazin olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı bırakmış ancak aynı zamanda Türk ve Japon halkları arasında sarsılmaz bir dostluğun temellerini de atmıştır" dedi.