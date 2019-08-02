02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cinsellik, şiddet ve küfür içeren sahnelerinin olmamasına rağmen 'Geniş Aile Komşu Kızı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Yaş Kurulu tarafından 13+ yaş sınırlaması verilmesine filmin CE Medya ile ortak yapımcısı olduğu Two Prodüction'un Mahmut Kayımtu ile ortağı Ertuğrul Fındık, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a bir açıklama yaptı.
Ertuğrul Fındık, filmlerinde 13+ yaş sınırlaması alacak şiddet, cinsellik ve küfür gibi unsurlar olmadığını belirterek şunları söyledi; "Benim 12 yaşında kızım var. Kızımla birlikte filmi rahat rahat izledik. Filmimiz bir aile filmidir. Tüm aile bireyleri birlikte izleyebilsinler diye gösterim tarihini Kurban Bayramı'na denk getirdik. Sanıyorum yaş kurulu filmi izlemeden 'Bunda küfür vardır' diye düşünerek bir değerlendirme yaptı. Veya başka bir kaza oldu. Bilemiyorum. İtirazımızı yaptık, biz yaş sınırlamasını 7+ çekilmesini istiyoruz. Açıkçası 13+ alması gişemizi etkilemez ama hak etmediğimiz bir yaş sınırlaması almamız kanıma dokundu. Yaş kurulu bir değerlendirme daha yapacak. Yeni kararı bekliyoruz" dedi.
Ertuğrul Fındık, gösterime 2 Ağustos'ta girecek olan 'Geniş Aile Komşu Kızı' için ayrıca şunları de söyledi; "Biliyorsunuz yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında izleyici sayısı ve hasılatın şeffaf olarak görülmediği yönünde tartışma yaşanmış, bu nedenle birçok Türk filminin gösterimi ertelenmişti. Yeni sinema kanunda yer alan bir madde gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni geliştirdiği bir yazılımla izleyici sayısı ve hasılat yapımcılar tarafından şeffaf olarak görülecek. Bu yöndeki madde yürürlüğe 1 Temmuz'da girdi. Bizim filmimiz, 1 Temmuz'dan sonra geniş kitlelere ulaşması ön görülen ilk Türk filmi. Bir anlamda 'Geniş Aile', yeni sezonda izleyicinin Türk filmlerine olan ilgisini test edecek. Bu da sektör için önemli bir durumdur."
Cüneyt İnay'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği yazdığı 'Geniş Aile Komşu Kızı'nda başrolleri Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ paylaştı.
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