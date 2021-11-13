Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, maç öncesinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmalarıyla da devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, sahalarında 2-0 mağlup ettikleri Kasımpaşa karşılaşması ile pozitif ivme yakaladıklarını belirtti. Hedeflerinin daha iyi olduğunu ve sezona Gaziantep FK'nın ilk 8'de olması düşüncesiyle başladıklarını vurgulayan Ersoy, bulundukları sıradan keyif almadıklarını söyledi.
"TRABZONSPOR'DAN PUAN ALABİLİRİZ"
Trabzonspor maçının zor geçeceğini ifade eden Ersoy, "Böyle maçlar her zaman çok zor karşılaşmalardır. Aynı zamanda da çok iyi bir konsantrasyon gerektirir. Trabzonspor'u ciddi anlamda zorlayacağımızı düşünüyorum. Son dönemlerde iyi bir ivme yakaladık ve formda giden bir takımız. Onlar da formda bir takım. Trabzonspor'dan puan alabileceğimizi düşünüyorum aslında. Son dönemde yenilmemiş bir takım olabilir ama bunu biz başarabiliriz. Oradan güzel bir sonuçla dönebilirsek bu da bize ciddi anlamda moral olmuş olur'' dedi.
"MİLLİ TAKIMA GİRMEK ZORDUR"
Her oyuncu gibi kendisi de milli takımda forma giymek istediğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
''Her dönem milli takıma gitmek zordur. Bursaspor'un ardından yurt dışında kısa bir zaman geçirdikten sonra Gaziantep'e geldim. Buraya gelmemin amaçlarından birisi de düzenli oynayıp milli takımda aday oyuncular arasına girebilmekti. Daha önce yaptım, yine yapabilirim. Burada önemli olan konu eğer oynadığınız takım başarılıysa, bununla birlikte oyuncular da o seviyelere çıkabiliyor. O yüzden şu an önemli olan takımımızın başarılı olabilmesi. Çünkü başarısız bir takımda kimse oyuncuları milli takıma davet etmek istemez. Gaziantep FK o yüzden önemli bir seçenekti. Eğer burada başarı yakalanırsa milli takıma katılabileceğimizi düşünüyoruz.''
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