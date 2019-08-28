28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursaspor'dan Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre'ye transfer olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Bursalılardan helallik istedi. Geçtiğimiz sezon takım kaptanlığı da yapan genç oyuncu, Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bursa'yı ve Bursaspor'u Avrupa'da temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ersoy, "Fransa'da anlaşma yaptıktan sonra kendi memleketimden önce Bursa'ya geldim. Burada veda turları atıyorum, şehir büyüklerimin helalliğini alıyorum. Böylece Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği'nin nazik daveti üzerine de abilerimle kahvaltıda bir araya geldim. Bu beni çok mutlu etti, bu nazik davetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'yi ve Bursa'yı, Fransa'da çok daha güzel temsil edeceğim, genç kardeşlerimize örnek olacağım" diye konuştu.
"HAYALLERİM ÇOK YÜKSEK"
Futbol kariyeri ve gelecekle ilgili büyük hayalleri olduğunu ve bunun için kendisini Avrupa'da geliştireceğini ifade eden genç oyuncu, "Hayallerim çok yükseklerde ancak söylediğimde bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler. O yüzden zamanı geldiğinde tekrar konuşuruz" şeklinde konuştu.
Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği Başkanı Mehmet Çakman da Ertuğrul Ersoy'un kısa sürede Avrupa'da adından söz ettireceğine inandıklarını söyledi. Ertuğrul'un genç yaşına rağmen Bursaspor'a önemli hizmetleri bulunduğunu, giderken de kulübe para kazandırdığını dile getiren Çakman, "Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği olarak Bursaspor'un alt yapısından yetişen uzun yıllar hizmet veren ve ardından Fransa'ya transfer olan Ertuğrul kardeşimize gitmeden önce veda yemeği düzenledik. İyisiyle kötüsüyle verdiği tüm hizmetlere teşekkür ediyoruz" dedi.
FRANSA'YA MAÇ İZLEMEYE GİDECEKLER
Çakman, dernek üyeleriyle birlikte lig başladıktan sonra Ertuğrul'u izlemek için Fransa'ya gideceklerini ifade etti. Ertuğrul da Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını vurgulayarak, "Önce Fransa, daha sonra da Avrupa'nın büyük kulüplerinde siz büyüklerimi ağırlamak bana büyük mutluluk verir" değerlendirmesinde bulundu. Kahvaltının ardından Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği Başkanı Mehmet Çakman, genç futbolcuya üstünde ismi yazılı özel yapım Bursa bıçağı hediye etti.
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