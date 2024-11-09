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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Trabzonspor’un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Trabzonspor’un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Öte yandan Doğan, PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili, "Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir bunu daha önce söyledim, tekrarlıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:38
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        "Hakkımız kasıtlı olarak yenmektedir"
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'ten bu sezon zirve yarışına dahil olmayı beklediklerini söyledi.

        Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği tarafından Merter'de bulunan bir kafede gerçekleştirilen delege buluşmasına katılan Doğan, tüm dernek üyelerine davetleri için teşekkür etti.

        Şenol Güneş'in Türkiye'nin en önemli teknik direktörlerinden olduğunu vurgulayan Doğan, "Şenol hocamızla yeni bir yola çıktık. Kendisi hem Trabzon'da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Biz kendisiyle zaten teknik taktik anlamda bir şey konuşamayız ama insanlığına, adamlığına, kalbine, gönlüne her şeyine kefiliz. Çok güzel bir ilişkimiz var. Şenol hoca da alınan sonuçlardan memnun değil, bizim de memnun olmamız söz konusu değil. Bu konuda taraftara mahcubuz her yerde söylüyorum. Ama Şenol hocaya güvenimiz tam. Trabzonspor'u bulunduğu yerden çıkartıp muhakkak ki zirve yarışının içine sokacaktır, bizim temennilerimiz bu yönde. Sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Doğan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

        "Trabzonsporlu olmak her yerde ilk olmak anlamına da geliyor. Sağ olsunlar bize yine bir ilki yaşattılar. Önemli değil. Başkanlığım boyunca hak ettiği yerde herkese hak ettiği cevabı verdim, vermeye de devam edeceğim. Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir bunu daha önce söyledim, tekrarlıyorum. Lafımın arkasındayım. Trabzonspor'un bunlarla mücadelesi devam edecektir. Yıllardır devam ediyor. Trabzonspor efsanesi yaratılırken de bu böyleydi şu anda da böyle üzülerek söylüyorum bundan sonra da böyle olacaktır ama tüm Trabzonsporlular bir arada olduğu müddetçe bir şekilde bu işlerin içinden çıktık."

        Çaykur Rizespor ile oynayacakları maça da değinen Doğan, "Bugün komşumuz Rizespor'la maçımız var. 2 şehir kardeştir, komşudur. Aramızda en ufak bir şeyin yaşanması bile aklımızdan geçmemektedir. Bizim Rizespor yönetimiyle aramızda çok önemli samimi bir bağ var. Çok değerli bir başkanı var, o da bu konuya çok hassasiyetle yaklaşıyor. Bugün hak edenin kazandığı, hakemin hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadığı ne Rize'nin ne Trabzon'un hakkının yenmediği bir maç diliyorum. Hakem hataları takibimizde, gerektiği yerde gerektiği şeyleri söylemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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