İHA

Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından bordo-mavili taraftarlara seslendi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Doğan, "Yakın bir zamanda camiamıza güzel haberler vereceğiz. Kadromuzu güçlendirip şampiyonluk yarışı içinde olacağız. Yeter ki bizler bir olalım, beraber olalım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın çağrısına da duyarsız kalmayan Doğan, yeni sezon formalarından 3 bin 61 adet alarak destek verdi. Doğan, aldığı formaları ise yetim, şehit ve gazi çocuklarına gönderileceğini belirtti.