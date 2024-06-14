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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: "Nwakaeme ile görüşmelerimiz sürüyor" - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: "Nwakaeme ile görüşmelerimiz sürüyor"

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin eski yıldızı Anthony Nwakaeme'nin takıma yeniden dönmesi için transfer çalışması içinde olduklarını belirterek, "Nwakaeme ile ilgili teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizden bir talebi oldu. Hocamız da kendisiyle görüştü. Başkan yardımcımız Nevzat Kaya bu oyuncuyla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:36
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        "Nwakaeme ile görüşmelerimiz sürüyor"
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        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla bordo-mavililerin 2024-2025 sezonunda giyeceği yeni sezon formalarının tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, dünyanın neresine gidilirse gidilsin Trabzon gibi bir şehrin bulunamayacağını belirterek, "Trabzonlu olup da Trabzonspor'u desteklemeyen bir tek kişi dahi bulamazsınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir şehir, böyle bir kulüp kültürü, böyle aidiyet, böyle bir taraftar bulamazsınız. Burası İstanbul değil. Burası Londra değil, burası New York değil, burası Trabzon. Burada herkes Trabzonsporlu. Elbette sadece Trabzon ile bu kadim şehirle kalmıyoruz. Her yerde Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var. Onlar da tarihi yeniden yazan, İstanbul saltanatını defalarca yıkan bu şehrin takımına aşıklar" ifadelerini kullandı.

        "Şehir takımı olan Trabzonspor ile gurur duyuyoruz"

        Taraftarlardan yeni sezon formalarından alarak bayramlaşmalarını rica eden Ertuğrul Doğan, "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yayılmış en büyük şehir takımı olan Trabzonspor ile gurur duyuyoruz. Bu yüzden bugün ve bundan sonra her gün, bu gücü hissedin. Yeni forma lansmanımızda sizlere söylemek istediğim en önemli, en övünülecek gerçek bu. Elimizdeki en büyük güç de bu. Bu sezon 'İnatçı Formalar' sloganıyla sahne alacak formalarımız bugünden itibaren satışa çıkacak. Taraftarlarımızdan ricamdır; yeni formalarımızdan satın alarak bayramlaşmaya öyle gitsinler. Böylelikle iki bayramı bir arada yaşayalım. Yeni formalarımız ve yeni göğüs ana sponsorumuz hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

        "Borcu bitirmek istiyoruz"

        Ekonomiyle ilgili olarak ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Doğan, "Bu sıkıntılardan kulübü çıkartacağımıza inanıyorum. 140 milyon Euro'yu geçen bir parayı kasaya soktuk. Ekonomik olarak kulübümüzde bu değişimi sağlamak çok önemli. Bu kulübün yarışmadan durması ne benim açımdan ne de taraftarlarımız açısından mümkün değil. Her yıl 45-50 milyon Euro bulmak zorundayız. Trabzonspor'un tarihinde yapılmamış ilkleri ekonomik anlamda yaptık. Planlarımız hazır; öncelikle borcu yönetilebilir bir hale getirmek sonra da borcu sıfırlamak" sözlerini kaydetti.

        "Nwakaeme ile görüşmelerimiz sürüyor"

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme'nin tekrar Trabzonspor'a dönmesi için görüşmelere başladıklarını belirterek, "Onuachu Trabzonspor'da devam etmek istediğini belirtti. 15 Milyon sterlin gibi bir bonservis bedeli istediler. Biz de kendilerine bu rakamları veremeyeceğimizi ilettik. Kiralık teklif ettik cevap bekliyoruz. Nwakaeme ile ilgili teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizden bir talebi oldu. Hocamız da kendisiyle görüştü. Başkan yardımcımız Nevzat Kaya bu oyuncuyla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor. Nevzat Bey, Hac görevini yerine getirirken bir taratan da transfer görüşmesi sürdürüyor. Bu transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        Öte yandan Başkan Doğan, 5 futbolcunun transferini bitirdiklerini 3 futbolcu ile de imza aşamasında olduklarını söyledi.

        Doğan, Trabzonspor'un bu yıl paraya karşı emeğin savaşını vereceğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

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