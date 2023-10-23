Ertuğrul Doğan: Hedefimiz Trabzonspor'u zirveye çıkarmak

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'ni ziyaret etti. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin Türkiye'de 1999 yılından bu yana olan tek delege derneği olduğunu kaydeden başkan İsmail Turgut Öksüz, "Hem nitelik hem de nicelik olarak en güçlü derneğidir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi iş adamlarından oluşan ve kademe kademe üniversiteli Trabzonsporlular derneği ve gençlik kollarından oluşan Trabzonspor'un başkanı, bugün sayın başkanım ve daha önceki başkanlarım döneminde en güçlü Sivil Toplum Kuruluşu'dur. Biz, tribün taraftar derneği değiliz. Biz Trabzonspor'umuzun hem başkanımızın hem de yöneticilerimizin yükünü almak adına müracaat eden değerli Trabzonlu hemşehrilerimizin Trabzonspor kongre üyesini daha fazlaya çıkarmanın aracılığını yapan bir derneğiz. Trabzonspor'un en güçlü olduğu dönemler STK'ların yanında olduğu dönemlerdir. Bu amaçla bir araya geldik. Arkadaşlarım adına teşekkür ederim" diye konuştu.

ERTUĞRUL DOĞAN: ABDULAH AVCI İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADIK, KUPALAR KAZANDIK

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise yaptığı açıklamada, "Abdullah Avcı hocamız gerekli açıklamayı yaptı. Bizim açımızdan tabii Sayın Avcı ile şampiyonluklar yaşadık, kupalar kazandık. Aynı süreci tekrarlamak tek planımız. Hocanın da bizim de aklımızdaki tek şey bu. Şampiyon olduğumuz yıldaki gibi tekrardan aynı şekilde birlikte hareket ederek taraftarlarımızla, iş adamlarımızla, STK'larımızla bir arada durarak hedefimiz Trabzonspor'u zirveye çıkarmak" şeklinde konuştu.

"UMARIM HAKEMLERİMİZ MİLLİ ARADAN SONRA DAHA FORMDA GELMİŞTİR"

Doğan, ligde düdük çalan hakemler ile ilgili olarak, "Umarım hakemlerimiz milli aradan sonra daha formda gelmiştir. Bazı hataların hata olmadığı, bazı şeylerin görülüp verilmediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayacağız. Sadece bizim için değil. Özellikle tüm Anadolu kulüpleri için. Bu hataların yaşanmadığı bir dönem temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.