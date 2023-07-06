Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için transfer yanıtı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün transfer hedefindeki Uğurcan Çakır için gelen soruları yanıtladı!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray başta olmak üzere birço kulübün transfer hedefindeki milli oyuncunun transferine de değindi.
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Galatasaray dışında Roma, Inter ve Nottingham Forest'la da anılan Uğurcan için gelen transfer sorusunu yanıtlayan Doğan şu ifadeleri kullandı:
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"Uğurcan, takımın kaptanı. Bizim çok önemli bir değerimiz. Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da"
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"Ama Uğurcan bir gün gelir der ki, 'Başkanım Avrupa'dan çok ciddi teklif var. Ben kulübümü Avrupa'da temsil etmek istiyorum.' o zaman değişir.
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"Uğurcan'a bir sözüm var, böyle bir teklif gelirse çok ciddi bir kulüp tarafından yardımcı olacağımızı söyledik. Bu sözümüz geçerli"
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Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.