Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır için transfer yanıtı

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray başta olmak üzere birço kulübün transfer hedefindeki milli oyuncunun transferine de değindi.

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Galatasaray dışında Roma, Inter ve Nottingham Forest'la da anılan Uğurcan için gelen transfer sorusunu yanıtlayan Doğan şu ifadeleri kullandı:

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"Uğurcan, takımın kaptanı. Bizim çok önemli bir değerimiz. Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da"

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"Ama Uğurcan bir gün gelir der ki, 'Başkanım Avrupa'dan çok ciddi teklif var. Ben kulübümü Avrupa'da temsil etmek istiyorum.' o zaman değişir.

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"Uğurcan'a bir sözüm var, böyle bir teklif gelirse çok ciddi bir kulüp tarafından yardımcı olacağımızı söyledik. Bu sözümüz geçerli"