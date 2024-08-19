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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor taraftarına çağrı! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor taraftarına çağrı!

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin 220. sayısına konuştu. Trabzonspor taraftarlarına seslenen Doğan, "Başka takımlar taraftarlarına '12. adam' diyor. Siz Trabzonsporlusunuz, 15 adam gücünde olun. Sesiniz gür çıksın. İnadınız inat olsun. Bu şanlı takımı bir gün bile yalnız bırakmayın. Küsüp sırtınızı dönmeyin" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:30
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        Trabzonspor taraftarına çağrı!
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'nin 220. sayısında yer alan açıklamasında bordo-mavili taraftarlara seslendi.

        Taraftardan destek isteyen Başkan Ertuğrul Doğan, "Efsanemiz, Kuzey'in parlayan yıldızı, dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor'umuzun kuruluşunun 57., Süper Lig'de yer alışının da 50. yılındayız. Geçen sayıdaki yazımda da belirtmiştim. Futbola dair köklerimiz 1900'lü yılların başına dayandığı gibi, bu şehir kültür ve sanatıyla hep ön plana çıkmıştır. Mesela kurucu kulüplerimizden İdmanocağı'nın aynı zamanda tiyatro kolu da vardı. Takımlarımız hem sahada hem sahnede mücadele ederek, kültür ve sanatı futbolla birleştirmeyi başarmıştır.

        İmparatorluklara ev sahipliği yapmış bu kadim şehrin takımının başında olmak gurur vesilesidir. Bu kulübü kurarak bugünlere getiren kurucu başkanlarımız, kurucu üyelerimiz, efsane futbolcularımız ve bordo-mavili formayı terletmiş oyuncularımız, eski başkanlarımız ve eski yönetim kurulu üyelerimize saygılarımı sunuyorum. Ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        "ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİK"

        Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Doğan, "Gururla ve büyük bir heyecanla başlayacağımız yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bizler için kolay bir yıl değildi ancak öğreticiydi. Lakin bize ne kadar çok şey öğretti ise, başkalarına daha fazlasını öğrettiğinden de eminim. Trabzonspor'un haksızlığa ve umursamazlığa karşı duruşu nettir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu zor yıl, tüm camiamızı kenetleyen, hırslandıran ve yeni sezon öncesi tam da ihtiyacımız olan gücü hepimize veren bir seneydi. Bu sayede henüz sezon başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendik. Şimdi sıra profesyonel takımımızın üzerine düşeni yapmasında, taraftarımızın tribünleri doldurmasında ve dünyanın en büyük şehir takımına yaraşan desteği sunmasında" görüşlerine yer verdi.

        "İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM"

        Yazıda Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görev değişikliğine de değinen Doğan, "Yeni bir yönetim ve yeni bir başkan ile göreve geldi. Bu vesileyle yeni başkanımızı, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü'nde de bir dönem başkanlık yapan Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, başarılı bir görev süresi diliyorum. Biz her zaman tarafsızlığı, adaleti ve sadece hak edenin kazanacağı adil futbol ortamını istedik. Başkaları gibi sadece bizi kayıran birilerini değil, mert ve sözünün eri, adaleti sağlayacak iradeye sahip yönetimi istedik. Başkaca hiçbir talebimiz olmadı. Sayın Hacıosmanoğlu, futbol tecrübesi olan, çalışkan ve mert bir insandır. İnanıyorum ki, yeni görevinde çok başarılı işlerin altına imza atacaktır” diye konuştu.

        Yeni sezon transfer çalışmalarını da anlatan Doğan, "Trabzonspor olarak çok uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz transfer politikamız, scouting ekibimizin yardımı ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın gözetiminde sürdürülürken, yeni sezona istediğimize yakın kadro ve hırslı bir oyuncu ordusu ile başlamamıza olanak sağladı. Önümüzdeki günlerde tüm eksiklerimizi tamamlayacağız ve bunu mali disiplinimizden uzaklaşmadan yerine getireceğiz. Tüm Trabzonspor sevdalılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar zevk verecek, heyecan verecek ve sonunda mutlu sona ulaşabileceğimiz müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız. Biz üzerimize düşeni daima yapacağız ve hiçbir zaman 'yeter' demeyeceğiz. Özellikle bu sezon adil bir futbol sezonunun sağlanması şartıyla ilk maçtan son maça kadar büyük bir inatla ve tam bir dikkatle hedefimizin peşinde koşacağız" dedi.

        "BU ŞANLI TAKIMI BİR GÜN BİLE YALNIZ BIRAKMAYIN"

        Doğan, taraftarlardan da üzerlerine düşeni yapmasını isteyerek şu isteklerde bulundu:

        "Mutlaka siz de üzerinize düşeni yapın. Kulübünüze maddi ve manevi anlamda destek verin. İlk dakikadan son dakikaya kadar skor ne olursa olsun var gücünüzle takımınıza güç katın. Başka takımlar taraftarlarına '12. adam' diyor. Siz Trabzonsporlusunuz, 15 adam gücünde olun. Sesiniz gür çıksın. İnadınız inat olsun. Bu şanlı takımı bir gün bile yalnız bırakmayın. Küsüp sırtınızı dönmeyin. Bu, takımımıza, şehrimize, davamıza kötülüktür. Daima bordo mavinin yanında durun. Dünyanın en büyük kulüplerinin yaptığı gibi kesintisiz güç kaynağı sağlayın. Gerideyken takımın size daha çok ihtiyacı var. Onları geriden getirip kazandıran itici kuvveti sağlayın. Gücünüz miktarınca, eşinize, çocuklarınıza, sevdiklerinize ve kendinize bir hediye alacaksanız ilk adresiniz mutlaka TS Club olsun. Yemeği dışarıda yiyecekseniz, kapısının önünde bordo-mavi bayrağımız olana gidin. İşte bu kadar çok Trabzonsporlu olun ve bu büyük sezonda şampiyonluğu herkesten çok isteyin. Çünkü biz bu kadar çok istersek, dışarıda fırtına kopacak demektir."

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