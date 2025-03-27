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        Haberler Spor Futbol Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye sert tepki! - Futbol Haberleri

        Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye sert tepki!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun adalet duygusunun ağır bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:32
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        Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye sert tepki!
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında Türkiye Futbol Federasyonu hakkında eleştirilerde bulundu.

        Doğan, "Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür. Ancak bilinmelidir ki Trabzonspor, tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş, hiçbir haksızlığa boyun eğmemiş bir çınardır. Bizler, bu büyük camianın neferleri olarak biliyoruz ki adalet için uğraşmak bir tercih değil zorunluluktur. Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı dimdik duranları yazmıştır. Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz ve bu uğurda hiçbir yıldırma politikası yolumuzdan döndüremeyecektir" diye konuştu.

        "TRABZONSPOR TARİHİNE BİR KUPA DAHA KAZANDIRACAKLARDIR"

        Başkan Doğan, futbolcular ve teknik heyetin Trabzonspor’un tarihine bir kupa daha kazandıracaklarına inandığını belirterek, "Elbette bu sezon sahadaki performansımız zaman zaman dalgalanmalar gösterdi. Ancak her büyük zafer, fırtınalı denizlerden geçerek kazanılır. Tarihin en büyük dönüşümlerinin, en çetin mücadelelerin ardından geldiğini defalarca kanıtlamıştır. Şimdi önümüzde büyük bir hedef var: Türkiye Kupası. Bu kutsal formayı terleten oyuncularımız ve teknik ekibimiz, Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacaktır" ifadelerini kullandı.

        "ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE YENİ BİR MEYDAN OKUMA VAR"

        Ertuğrul Doğan, U19 UEFA Gençlik Ligi hakkında da yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir destanın yeni satırlarını hep birlikte yazıyoruz. U19 takımımız, UEFA Gençlik Ligi’nde Atalanta’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sahaya yüreğini koyan gençlerimiz, Trabzonspor’un sarsılmaz ruhunu, inancını, karakterini, cesaretini ve zekasını tüm dünyaya tekrar gösterdi. Bu büyük zaferde emeği geçen tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve altyapımızın görünmez kahramanlarını yürekten kutluyorum. Onların azmi ve inancı, Trabzonspor’un geleceğinin ne kadar parlak olduğunu kanıtlıyor. Şimdi önümüzde Inter U19 takımı ile oynayacağımız yeni bir meydan okuma var" şeklinde konuştu.

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