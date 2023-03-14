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Ertuğrul Doğan'dan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu ile ağabey-kardeş ilişkilerini sürdüreceklerini belirterek, aralarında problem olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Giriş: 14.03.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ertuğrul Doğan'dan Ahmet Ağaoğlu açıklaması
İHA

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek kongre sürecinde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile aralarından problem olduğu yönünde bazı haberler yayınlandığını belirterek, "Öncelikle bu haberleri üzüntü ile okuduğumu belirtmek isterim. Yaklaşık 5 yıldır beraber görev yapmaktan büyük onur duyduğum, gayet uyumlu çalıştığım, kendisinden çok şeyler öğrendiğim Başkanım Ahmet Ağaoğlu ile aramızda herhangi bir sorun yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Adaylığımı açıkladığım gün nerede isem yine aynı yerdeyim. Ağaoğlu, ‘Şampiyon Başkanımdır.’ Ağaoğlu ile dün olduğu gibi bugün de, yarın da ağabey-kardeş ilişkimizi sürdüreceğim, tecrübelerinden faydalanmaya da devam edeceğim. Bu çizgimi asla ve asla bozmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Birliğimize zarar vermeye yönelik bu tür gerçek dışı haberlerle itibar gösterilmemesini istiyorum."

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