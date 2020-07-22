Beşiktaş Kulübü, sabah saatlerinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu. Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ertuğrul Avcı, bugün itibariyle siyah-beyazlı kulüpteki görevinden ayrıldı.

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