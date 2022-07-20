Erten Ersu, Gaziantep FK'da

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli kaleci Erten Ersu'yu kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Erten Ersu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Konyaspor forması giyen deneyimli kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Erten’e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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