Yüksek lisans yapmak, yabancı dil seviyesini belirlemek, Diyanet İşleri bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday sınav hazırlıklarında sona doğru gelmişti. ÖSYM’den 2020-2021 yılında yakın zamanda düzenlenecek sınavlarla ilgili erteleme açıklaması geldi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alınmasının ardından; ÖSYYM de ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe erteledi. Şimdi adaylar yeni sınav tarihlerini araştırıyor. Peki ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklaması...

ERTELENEN ALES, YÖKDİL, YDUS SINAVLARI NE ZAMAN?

ÖSYM’den yapılan açıklamada bu hafta sonu düzenlenecek ALES sınavı başta olmak üzere YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Yeni sınav tarihleriyle ilgili karar salgının ülkedeki gidişatına ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre verileceğini Halis Aygün sosyal medya hesabından açıkladı. İşte yapılan o açıklama;

ALES SINAVI NEDİR KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olarak bilinen Türkiye'de üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman çevirişi gibi kadrolarda çalışabilmek için adayların katılım gösterdiği sınavdır. ALES yılda üç kez ilkbahar, güz ve bahar dönemlerinde düzenlenmektedir. Sınava katılan adaylara 2 sözel 2 sayısal bölüm olmak üzere toplam 4 başlık altında test yapılır. Adaylara toplam 160 soru için 180 dakika süre verilir.

YÖKDİL SINAVI NEDİR KİMLER KATILABİLİR?

Yüksek Öğretim Kurumu'nun düzenlediği yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. Adayların kendi alanlarındaki Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Sağlık Bilimleri gibi dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenmektedir. Sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir. YÖKDİL sınavında adaylara toplam 80 soru için 180 dakika süre verilmektedir.