Ertelenen İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, tarih açıklandın mı?
Süper Lig'de 3. haftanın kritik maçlarından biri olan İstanbulspor Galatasaray maçı; Avrupa'daki temsilcilerimizin play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu gelişme nedeniyle İstanbulspor Galatasaray maçı da TFF kararıyla ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, ertelenen İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda heyecan bu hafta milli maç nedeniyle araya giriyor. İlk 4 haftası geride kalan ligde 3. haftada İstanbulspor Galatasaray maçının da dahil olduğu 3 maç ertelenmişti. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği İstanbulspor Galatasaray maçı ile ilgili son durum...
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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak İstanbulspor Galatasaray maçı, sarı kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti ancak 6 Eylül Çarşamba günü itibariyle söz karşılaşmanın yeni tarihi henüz duyurulmadı.
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SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?
Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor Galatasaray maçının yanı sıra Fenerbahçe Başakşehir ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelenmişti.
Söz konusu 3 karşılaşmanın da aynı gün oynanması bekleniyor.
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