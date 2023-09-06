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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ertelenen İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, tarih açıklandın mı? İstanbulspor GS maçı tarihi... - Futbol Haberleri

        Ertelenen İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, tarih açıklandın mı?

        Süper Lig'de 3. haftanın kritik maçlarından biri olan İstanbulspor Galatasaray maçı; Avrupa'daki temsilcilerimizin play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Söz konusu gelişme nedeniyle İstanbulspor Galatasaray maçı da TFF kararıyla ileri bir tarihe alınmıştı. Peki, ertelenen İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 09:56 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:56
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        • 1

          Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda heyecan bu hafta milli maç nedeniyle araya giriyor. İlk 4 haftası geride kalan ligde 3. haftada İstanbulspor Galatasaray maçının da dahil olduğu 3 maç ertelenmişti. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği İstanbulspor Galatasaray maçı ile ilgili son durum...

        • 2

          İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

          Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak İstanbulspor Galatasaray maçı, sarı kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti ancak 6 Eylül Çarşamba günü itibariyle söz karşılaşmanın yeni tarihi henüz duyurulmadı.

        • 3

          SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?

          Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor Galatasaray maçının yanı sıra Fenerbahçe Başakşehir ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelenmişti.

          Söz konusu 3 karşılaşmanın da aynı gün oynanması bekleniyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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