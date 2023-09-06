Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda heyecan bu hafta milli maç nedeniyle araya giriyor. İlk 4 haftası geride kalan ligde 3. haftada İstanbulspor Galatasaray maçının da dahil olduğu 3 maç ertelenmişti. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği İstanbulspor Galatasaray maçı ile ilgili son durum...